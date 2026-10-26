(VIDEO) Accidente entre motocicletas deja dos víctimas graves

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Un accidente de tránsito entre dos motocicletas dejó a dos personas heridas y provocó traslados por parte de la Benemérita Cruz Roja Costarricense este lunes en Pérez Zeledón.

Según el reporte del cuerpo de emergencias, ambos vehículos colisionaron entre sí. Tras el impacto, uno de los pacientes quedó en condición crítica y el otro en condición urgente.

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El choque ocurrió a eso de las 8:05 a. m. de este lunes 26 de octubre, en Cajón de Pérez Zeledón, San José.

Al lugar del accidente acudieron dos unidades básicas, que trasladaron a las víctimas al Hospital Escalante Pradilla. Hasta el momento, no hay información adicional sobre el estado de salud de los heridos.

Por: Camila Rosales Méndez

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