Accidente entre motocicleta y camión termina con joven herido

Fecha de publicación: 18 de October de 2026

Fecha de modificación: 18 de October de 2026

Durante la madrugada de este domingo, la Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre un accidente de tránsito en el que un joven resultó gravemente herido.

El hecho ocurrió cuando una motocicleta chocó contra un camión. Tras el impacto, el motociclista, de 25 años, quedó en condición crítica.

Este accidente se registró en Orotina, Alajuela, cerca de las 4:22 a. m. de este 18 de octubre de 2026.

Una unidad de soporte básico atendió la emergencia y trasladó al joven al Hospital Monseñor Sanabria. De momento, no se han brindado más detalles sobre su estado de salud

Por: Camila Rosales Méndez

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