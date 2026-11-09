Accidente en tren en Egipto dejó al menos 7 personas fallecidas y más de 125 heridos

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Un accidente en tren en Egipto dejó al menos siete personas fallecidas y más de 125 heridos, luego de que un convoy impactó contra la parte trasera de otro tren al sur de El Cairo.

A causa del impacto, las autoridades interrumpieron la circulación de otros trenes que se trasladan desde la capital egipcia hacia el sur del país, mientras los cuerpos de emergencia trabajan para trasladar a los afectados.

Paralelamente, se realizan las investigaciones correspondientes para aclarar las causas de este accidente.