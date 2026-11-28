Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

Usuarios de redes sociales reportaron un accidente de tránsito en el que dos hombres resultaron heridos.

Según la información disponible, ambos viajaban en una motocicleta que se salió de la vía, lo que provocó el accidente.

Imagen de Waze Costa Rica

Imagen de Waze Costa Rica

El suceso fue reportado cerca de las 12:00 mediodía de este sábado 28 de noviembre, en la calle paralela a la Ruta 27, en el sector del kilómetro 10.

En las imágenes se observa a la Benemérita Cruz Roja Costarricense atendiendo la escena. No obstante, hasta el momento no ha trascendido información sobre el estado de salud de los dos motociclistas.

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