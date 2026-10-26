(FOTOS) Accidente de tránsito provoca caos vial

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Un accidente de tránsito genera complicaciones viales este lunes 26 de octubre en la ruta 2, Florencio del Castillo, en el sector previo a la subida de El Fierro, en sentido hacia Cartago.

La colisión involucra a un vehículo liviano y un vehículo pesado, según la información preliminar disponible. Además, otro vehículo se encuentra varado muy cerca del lugar.

Esta situación complica el tránsito y provoca paso lento para los conductores que circulan por esta importante vía.

Accidente complica el tránsito hacia Cartago

El incidente afecta la circulación en el tramo previo a la subida de El Fierro, donde los conductores enfrentan congestionamiento.

La presencia de los vehículos involucrados y de otro automotor varado aumenta las complicaciones para quienes se dirigen hacia Cartago.

Por el momento, no se cuenta con información confirmada sobre personas heridas ni sobre las causas de la colisión.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución, reducir la velocidad al acercarse al sitio y considerar posibles demoras durante el recorrido

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