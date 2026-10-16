Accidente de tránsito deja cuatro heridos graves en San José

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense reportó un accidente de tránsito entre un vehículo liviano y un autobús, en el que cuatro personas resultaron gravemente heridas.

El accidente

El suceso ocurrió cuando un vehículo liviano colisionó con un autobús. Tras el impacto, dos víctimas quedaron en estado crítico y dos en condición urgente.

Según informó el cuerpo de emergencias, la escena fue atendida por dos unidades de soporte avanzado, una unidad de rescate y dos unidades básicas.

Las autoridades no identificaron a las víctimas ni han brindado actualizaciones sobre su estado.

El accidente ocurrió cerca de las 5:00 a. m. de este viernes 16 de octubre, en San Felipe de Alajuelita, San José.

Por: Camila Rosales Méndez

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