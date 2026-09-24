Accidente cuádruple deja al menos 5 heridos

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Una colisión múltiple entre dos vehículos y dos motocicletas dejó al menos cinco personas heridas la mañana de este jueves en San Humberto de Los Chiles, sobre la ruta 35.

Accidente ocurrió en ruta 35

Según la información preliminar, el accidente involucró a cuatro vehículos: dos automóviles y dos motocicletas.

Los cuerpos de emergencia se desplazaron hasta el sitio para atender a las personas afectadas tras el fuerte impacto.

IMÁGENES DE LA ESCENA

VIDEO

De manera preliminar, ninguno de los pacientes presentaba lesiones de gravedad.

Los equipos de atención valoran el estado de salud de los afectados y determinarán si requieren traslado a un centro médico.

Emergencia continúa en desarrollo

Noticia en desarrollo. Repretel dará seguimiento a la emergencia y ampliará la información conforme se conozcan nuevos detalles.

En horas de la noche de este este miércoles se presentó otro accidente en el sector de Golfito, donde un carro y una motocicleta colisionaron. La persona fue involucrada fue llevada con urgencia y en condición crítica al Hospital Manuel Mora.

Además, en Cartago se dio otra parecida cerca de las 8 de la noche.

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