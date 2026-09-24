Accidente cuádruple deja al menos 5 heridos

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Una colisión múltiple entre dos vehículos y dos motocicletas dejó al menos cinco personas heridas la mañana de este jueves en San Humberto de Los Chiles, sobre la ruta 35.
Según la información preliminar, el accidente involucró a cuatro vehículos: dos automóviles y dos motocicletas.
Los cuerpos de emergencia se desplazaron hasta el sitio para atender a las personas afectadas tras el fuerte impacto.
De manera preliminar, ninguno de los pacientes presentaba lesiones de gravedad.
Los equipos de atención valoran el estado de salud de los afectados y determinarán si requieren traslado a un centro médico.
Noticia en desarrollo. Repretel dará seguimiento a la emergencia y ampliará la información conforme se conozcan nuevos detalles.
En horas de la noche de este este miércoles se presentó otro accidente en el sector de Golfito, donde un carro y una motocicleta colisionaron. La persona fue involucrada fue llevada con urgencia y en condición crítica al Hospital Manuel Mora.
Además, en Cartago se dio otra parecida cerca de las 8 de la noche.
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