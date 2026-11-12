Accidente colapsa la Autopista General Cañas

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Un accidente que se presentó la mañana de este 12 de noviembre mantiene colpsada la Autopista General Cañas. Según el informe de conductores, el paso está cerrado en el sitio.

¿Qué accidente se dio en la General Cañas?

Se dio la colisión entre un vehículo liviano y un vehículo pesado, 1 kilómetro antes del Aeropuerto Juan Santamaría, sentido San José-Alajuela.

Paso cerrado

Según los comentarios en la publicación de Waze Costa Rica, los conductores afirman que el paso está cerrado por el sitio.

Piden a los conductores, tomar las prevenciones del caso.

Información en desarrollo.

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