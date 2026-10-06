Un niño y otra persona mueren tras aparatoso accidente

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Un menor de 14 años y un hombre de 65 años murieron luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en Alajuela.

El hecho ocurrió la noche de este lunes, sobre la ruta 1, en el tramo que comunica Alajuela con San Ramón.

Motocicleta chocó contra un autobús

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las víctimas viajaban en una misma motocicleta cuando, aparentemente, invadieron el carril contrario al que circulaban.

En ese momento, la motocicleta fue colisionada y atropellada por un autobús que transitaba por la zona.

El accidente ocurrió después de las 11 p. m. y provocó una importante movilización de los cuerpos de emergencia.

Los dos ocupantes de la motocicleta murieron en el sitio debido a la gravedad de las lesiones que sufrieron durante el impacto.

OIJ investiga el accidente

Los agentes del OIJ de Alajuela identificaron al adulto fallecido con el apellido Mercado, de 65 años.

La otra víctima era un menor de 14 años.

Tras el accidente, las autoridades trasladaron los cuerpos a la Morgue Judicial para realizar las respectivas autopsias.

Además, los agentes mantienen abierta la investigación para determinar con exactitud cómo ocurrió el accidente en Alajuela.

Al conductor del autobús le practicaron una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

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