Accesorios con color: así puede transformar sus atuendos sin cambiar de ropa

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Los accesorios con color transforman los atuendos sin cambiar de ropa al aportar tonos vibrantes y texturas que elevan un vestuario sencillo.

Anyi Coelho Correia, asesora de moda e imagen, explica cuál es la regla de oro para introducir color sin exagerar, cuáles son los tres accesorios clave para arriesgarse con tonos vibrantes y cómo las piezas de gran tamaño dan relieve a una camiseta blanca básica.

Además, la especialista detalla los cambios rápidos de accesorios para pasar de la oficina a una cena formal y advierte sobre el riesgo de sobrecargar el look.