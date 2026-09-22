Abren oportunidades de empleo en aeropuerto: Vea cómo aplicar

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Si su sueño es trabajar en un aeropuerto, el de Guanacaste ofrece nuevas oportunidades empleo, a través de su socio comercial “Aerologística”.

La empresa actualmente cuenta con las vacantes de:

Agentes de Servicio al Cliente Bilingüe.

Agentes de Rampa.

¿Qué busca la empresa?

Personas proactivas, con excelente actitud y compromiso para unirse a nuestro equipo.

¿Cómo aplicar por los puestos en aeropuerto?

Puede enviar su currículum al correo [email protected]. La recepción de ofertas inicia desde el 15 eeptiembre hasta el 15 de octubre de 2026

Requisitos por puesto

Agente de rampa

Formación académica: Noveno año deseable.

Residir cerca de la zona: residir en la zona de Liberia

Capacidad para levantar peso de forma repetitiva y trabajar bajo diversas condiciones climáticas.

Disponibilidad: Disposición completa para trabajar en horarios rotativos (mañana, tarde, noche, fines de semana y días festivos).

Habilidades: Capacidad para trabajar bajo presión, enfoque en la seguridad y excelente trabajo en equipo.

Agente de servicio al cliente

Formación académica: Bachillerato en Educación Media.

Excelente comunicación: Capacidad para atender a clientes con amabilidad y profesionalismo.

Idiomas: Dominio de inglés (indispensable).

Experiencia: Experiencia previa en atención al cliente (deseable en sector turismo o aviación).

Disponibilidad: Disposición para trabajar en horarios rotativos (incluyendo fines de semana y días festivos).

Actitud: Alta energía, resolución de problemas y orientación al detalle.

Residir cerca de la zona: residir en la zona de Liberia.

Los demás requisitos y detalles de aplicación, los puede consultar en esta post.