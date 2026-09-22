Abren oportunidades de empleo en aeropuerto: Vea cómo aplicar

Si su sueño es trabajar en un aeropuerto, el de Guanacaste ofrece nuevas oportunidades empleo, a través de su socio comercial “Aerologística”.
La empresa actualmente cuenta con las vacantes de:
- Agentes de Servicio al Cliente Bilingüe.
- Agentes de Rampa.
¿Qué busca la empresa?
Personas proactivas, con excelente actitud y compromiso para unirse a nuestro equipo.
¿Cómo aplicar por los puestos en aeropuerto?
Puede enviar su currículum al correo [email protected]. La recepción de ofertas inicia desde el 15 eeptiembre hasta el 15 de octubre de 2026
Requisitos por puesto
Agente de rampa
- Formación académica: Noveno año deseable.
- Residir cerca de la zona: residir en la zona de Liberia
- Capacidad para levantar peso de forma repetitiva y trabajar bajo diversas condiciones climáticas.
- Disponibilidad: Disposición completa para trabajar en horarios rotativos (mañana, tarde, noche, fines de semana y días festivos).
- Habilidades: Capacidad para trabajar bajo presión, enfoque en la seguridad y excelente trabajo en equipo.
Agente de servicio al cliente
- Formación académica: Bachillerato en Educación Media.
- Excelente comunicación: Capacidad para atender a clientes con amabilidad y profesionalismo.
- Idiomas: Dominio de inglés (indispensable).
- Experiencia: Experiencia previa en atención al cliente (deseable en sector turismo o aviación).
- Disponibilidad: Disposición para trabajar en horarios rotativos (incluyendo fines de semana y días festivos).
- Actitud: Alta energía, resolución de problemas y orientación al detalle.
- Residir cerca de la zona: residir en la zona de Liberia.
Los demás requisitos y detalles de aplicación, los puede consultar en esta post.