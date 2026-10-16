Abogado de Don Stockwell reacciona ante acusación de empresario

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La representación del abogado de Don Stockwell reaccionó ante la acusación por 200 millones de colones presentada contra el jurista por medio del empresario Ernesto Arceyut.
Aseguran que van a demostrar que Daniel Brenes no cometió ningún delito de difamación, calumnia o injuria, en respuesta a la demanda interpuesta por el empresario.
El abogado de Don Stockwell enfrenta la acusación por 200 millones de colones presentada por Ernesto Arceyut, y su representación sostiene que no cometió delito alguno.