Abogado de Don Stockwell reacciona ante acusación de empresario

Ernesto Arceyut lo demandó por ¢200 millones.

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La representación del abogado de Don Stockwell reaccionó ante la acusación por 200 millones de colones presentada contra el jurista por medio del empresario Ernesto Arceyut.

Aseguran que van a demostrar que Daniel Brenes no cometió ningún delito de difamación, calumnia o injuria, en respuesta a la demanda interpuesta por el empresario.

El abogado de Don Stockwell enfrenta la acusación por 200 millones de colones presentada por Ernesto Arceyut, y su representación sostiene que no cometió delito alguno. 