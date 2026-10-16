Abogado de Don Stockwell reacciona ante acusación de empresario

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

La representación del abogado de Don Stockwell reaccionó ante la acusación por 200 millones de colones presentada contra el jurista por medio del empresario Ernesto Arceyut.

Aseguran que van a demostrar que Daniel Brenes no cometió ningún delito de difamación, calumnia o injuria, en respuesta a la demanda interpuesta por el empresario.

El abogado de Don Stockwell enfrenta la acusación por 200 millones de colones presentada por Ernesto Arceyut, y su representación sostiene que no cometió delito alguno.