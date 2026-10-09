Abogado confirmó que Don Stockwell está colaborando con la Fiscalía

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

El abogado de Don Stockwell confirmó que el empresario del entretenimiento está colaborando con la Fiscalía en el caso Éxodo, según el reporte de Fabián Meza este jueves en Costa Rica.

Esa colaboración puede ser una de las razones por las que el empresario se encuentra en libertad, mientras la Fiscalía evalúa su testimonio en el caso Éxodo que se sigue en su contra en el país.

Don Stockwell podría convertirse en el testigo de la corona del caso Éxodo, según la información que maneja la Fiscalía sobre su colaboración con las autoridades del país este jueves.