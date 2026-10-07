Abdomen inflamado: causas de la hinchazón y los gases

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

La hinchazón suena como se siente, pues el vientre se hincha con gases y líquido, y se siente como si se llevara una pesada tubería alrededor de la cintura, una molestia física real que muchas personas experimentan a lo largo del día.

La Dra. Kathryn Von Saalfeld Kostka explica por qué el abdomen se distiende y se inflama, por qué se acumula gas, líquido y contenido intestinal sin que sea precisamente grasa.

Además, la especialista detalla el papel de los nervios del intestino en el vientre inflamado y cómo identificar si se es intolerante o sensible a los alimentos.