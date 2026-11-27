Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Aarón Salazar se ganó un puesto para el cierre del torneo en la titularidad de Alajuelense y ocupará el lugar de Roan Wilson, por lo que este sábado tendrá su noveno juego como titular en el once de Óscar Ramírez.

El futbolista aprovechó lesiones y sanciones de compañeros para jugar hasta en tres puestos diferentes, lo que lo convierte en uno de los más versátiles del plantel rojinegro, y estará en el mediocampo tras la lesión de Wilson.

Salazar acumula dos asistencias a gol en lo que llevamos del semestre y afirmó estar listo para jugar en cualquier posición, convencido de que sacarán buenos resultados en San Carlos el fin de semana.

