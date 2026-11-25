Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

La Navidad también puede celebrarse alrededor de una buena preparación de mariscos. Una alternativa para sorprender a los invitados es la corvina reina en mantequilla de ajo acompañada de camarones, una receta que combina sabores frescos y una presentación especial sin requerir demasiado tiempo en la cocina.

El chef Alejandro Fernández explicó que la preparación utiliza dos sartenes para cocinar por separado el pescado y los camarones.

En el primero se coloca un poco de aceite y mantequilla, mientras que la corvina reina recibe un condimento especial para mariscos y sal al gusto.

Por tratarse de un pescado de mayor grosor, la recomendación es cocinarlo aproximadamente cinco minutos por cada lado, aunque el tiempo puede variar según la intensidad del fuego.

La temperatura debe permitir que el calor llegue hasta el centro de la pieza y evite que quede cruda por dentro.