¡A cantar! Llega un nuevo karaoke previo a la gran final de La Voz del Más Allá 

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Un nuevo karaoke previo a la gran final de La Voz del Más Allá invita a cantar con Alejandro, Brandon y un invitado especial, el Charro de Costa Rica, Gabriel Morúa.

Los participantes interpretan clásicos como Leonardo Favio, Aventurero, La Chancla, Tu Cárcel, Suavemente y Burbujas de Amor, además de temas de Montaner y canciones propias de Morúa.

Además, el programa presenta este especial musical como antesala de la final del certamen, con presentaciones que recorren éxitos románticos y populares.