86 personas murieron este año por accidentes acuáticos

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Un niño de 13 años murió tras ser arrastrado por una corriente en el río Sarapiquí, luego de que una cabeza de agua lo sorprendiera mientras compartía con su familia en las aguas del afluente.

El rescate fue realizado por Cruz Roja durante la noche del jueves, y con este caso ya son 86 las personas que han muerto producto de accidentes acuáticos en lo que va del 2026, según los datos más recientes.

La víctima más reciente, el menor de 13 años, se convirtió en una cifra más de una tragedia que se repite con frecuencia en los ríos y playas del país.