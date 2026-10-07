75 nuevos buses eléctricos estarán a disposición de los usuarios

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Setenta y cinco nuevos buses eléctricos estarán a disposición de los usuarios del servicio de transporte público, según anunció el MOPT.

Este miércoles, la institución presentará un nuevo mecanismo financiero para facilitar la llegada de estas unidades al país, con el objetivo de avanzar hacia una flota más limpia.

La presentación se realizará esta mañana, donde las autoridades explicarán cómo funcionará el mecanismo y cuáles rutas podrían beneficiarse con la incorporación de los nuevos autobuses.