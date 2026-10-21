6 de cada 10 hogares no cuentan con recursos para un fondo de emergencias

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Seis de cada 10 hogares en el país no cuentan con recursos para tener un fondo de emergencia ante un imprevisto, de acuerdo con la Oficina del Consumidor Financiero, que señaló que menos de cuatro de cada 10 disponen de ese ahorro.

Un 20 % de los hogares enfrenta severas restricciones de presupuesto, mientras que el estudio concluye que las limitaciones para generar un colchón financiero no responden a una falta de voluntad, sino a una dinámica económica en la que los recursos de las familias ya no alcanzan.

Aunque el 90 % reconoce la importancia de ahorrar, no todos pueden hacerlo, lo que complica hacer frente a imprevistos.