48 privadas de libertad serán las encargadas de confeccionar uniformes para presos

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Cuarenta y ocho mujeres privadas de libertad recibieron sus títulos del Instituto Nacional de Aprendizaje y son las encargadas de confeccionar los uniformes para los privados de libertad del CACO.

La ceremonia se celebró en el centro de mujeres en San Rafael Arriba de Desamparados.

En total se entregaron 105 títulos en cinco especialidades, entre ellas control de calidad, operación de máquina industrial y trazo y corte de prendas.

La graduación forma parte del Plan Cero Ocio, que impulsa capacitación, trabajo productivo y oportunidades de reinserción laboral.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, destacó que las mujeres han trabajado a toda máquina y que al salir tendrán con qué defenderse.

Una de las internas afirmó que contar con una herramienta para luchar por sus familias representa una oportunidad excelente.