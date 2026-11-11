468 locales comerciales han sido víctimas de asaltos en lo que va de este 2026

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Un total de 468 locales comerciales han sido víctimas de asaltos en lo que va de 2026, la mayoría perpetrados con armas de fuego, según un reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Una pareja de presuntos delincuentes estaría vinculada a al menos cinco de estos casos en el distrito de Zapote, San Francisco de Ríos y el cantón de Curridabat, donde los comerciantes manifiestan su preocupación por la agresividad con la que actúan los asaltantes.

Uno de los ataques más recientes ocurrió cerca del templo católico de Zapote, cuando uno de los hombres ingresó a un establecimiento ubicado en un centro comercial y se hizo pasar por cliente.

Tras preguntar por un artículo, aprovechó el momento en que la dependiente se retiró a buscarlo para perpetrar el asalto.

Las grabaciones de los sistemas de videovigilancia de la Policía Municipal de San José, la Policía Municipal de Curridabat y los propios comercios permitieron identificar el tipo de motocicleta en la que se desplazan los sospechosos y las rutinas que siguen para cometer los delitos.

Las imágenes se difunden con el propósito de alertar a los comerciantes y solicitar su colaboración para identificar a los involucrados.

Cualquier información puede remitirse a la Policía Municipal, la Fuerza Pública o el OIJ mediante sus líneas confidenciales.

De acuerdo con versiones preliminares atribuidas a las autoridades, se presume que los hombres residen en el barrio San José de Curridabat, colindante con San Francisco de Ríos. Esta cercanía les permitiría desplazarse con conocimiento de la zona y evadir los controles policiales.

Además de sustraer el dinero de las cajas registradoras, los atacantes se apoderan de las pertenencias de las personas que se encuentran en los establecimientos.

Esta situación genera mayor preocupación ante la proximidad del cierre y el inicio de año, periodo en el que circula una mayor cantidad de dinero en el comercio.