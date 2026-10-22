40 pacientes esperan una cama para ser internados en Hospital México

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Unos 40 pacientes permanecían a la espera de ser internados en el Hospital México debido a la alta demanda y la falta de camas en el servicio de emergencias. La situación genera largas esperas entre los asegurados y preocupación por la atención que reciben.

Douglas Montero, director del Hospital México, informó que la institución plantea un diagnóstico y soluciones para aumentar el número de camas disponibles. El centro médico ya cuenta con un proyecto de dos pisos que permitirá sumar cerca de 40 camas de internamiento.

Una asegurada relató que permanece en el hospital desde el lunes y que las esperas se prolongan por horas de pie. La mujer indicó que su padre padece cáncer y es paciente de cuidados paliativos de oncología.