4 de cada 10 bebidas alcohólicas que consumen las familias ingresan al país sin pagar impuestos

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Cuatro de cada 10 bebidas alcohólicas que consumen las familias ingresan al país sin pagar impuestos, una proporción que se elevó desde el 15% del consumo registrado en 2016 hasta el 37% en días recientes, según un estudio de la Cámara de Comercio.

El mercado ilícito de bebidas alcohólicas mueve más de 75 mil millones de colones, y en el marco de los operativos, Hacienda incautó más de 18 mil botellas de licor de diferentes marcas y 71 mil cigarros en una bodega administrada por personas orientales en Pital de San Carlos, donde la mercadería no tenía registro ni documentación de pago de impuestos y fue trasladada con apoyo de la Fuerza Pública y la Policía Municipal de San Carlos.

Además, el fin de semana, en Guácimo y en Golfito, la Policía de Control Fiscal de Hacienda incautó cerca de 9 mil unidades de licor variado, en el marco del refuerzo de los controles anunciado por Hacienda contra el comercio ilegal de bebidas alcohólicas en semanas recientes.

El observador de comercio ilícito de la Cámara de Comercio, Ricardo Carvajal, explicó el origen del fenómeno: “Las cargas impositivas elevan artificialmente el precio de estos productos y entonces los contrabandistas aprovechan esta situación para importar ilegalmente los productos, venderlos a precios más baratos y aún así obtener grandes ganancias”.

La zona sur figura como el principal punto de ingreso del contrabando, y la venta también se ha trasladado a redes sociales y viviendas particulares, con entregas a domicilio y pagos por Sinpe Móvil; en Facebook abundan publicaciones con promociones de licor de todo tipo, tanto importado como nacional. En cuatro años, la Policía de Control Fiscal decomisó más de 5 millones de unidades de licor sin permiso.