Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Un total de 37 reos fueron trasladados a alta contención en La Reforma tras el intento de motín registrado en la cárcel de Puntarenas.

En medio del intento de motín, en el centro penal, murió un privado de libertad, hecho que motivó el traslado de los reclusos.

Una familiar de la víctima afirma que “él no falleció en el motín, el motín fue completamente aparte de lo que a él le sucedió”.

Las autoridades penitenciarias mantienen el control del centro y continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias del motín y la muerte del recluso.