Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

Unos 300 motociclistas se unirán para llevar alegría y celebrar la Navidad con menores de distintas comunidades del país, mediante una caravana organizada por la Asociación Costarricense de Motoclubes (ACMC), que recorrerá Ciudad Colón el próximo 6 de diciembre con un camión cargado de obsequios.

La iniciativa, que se realiza desde hace 19 años, busca beneficiar a niños de Barrio Cuba, San José, Alajuela, Santa Ana y Turrúcares.

Cada menor recibirá un regalo de Navidad y un paquete de útiles escolares para el próximo curso lectivo.

El organizador, Tak, explicó que la tradición se inspira en el Toy Run, una actividad que se celebra desde hace muchos años en Canadá.

Al llegar a Costa Rica, los organizadores buscaron mantener esta iniciativa con el apoyo de los motoclubes agremiados.

Desde entonces, el evento ha crecido cada año con el propósito de ayudar a más personas.

Tak detalló que los preparativos comienzan a medio año, entre julio y agosto, con la coordinación de aspectos logísticos como los permisos, el lugar del evento, el control del tráfico y la elaboración de la lista de niños beneficiarios.

Posteriormente, la organización gestiona patrocinadores, transporte y acompañamiento para trasladar a los pequeños. Aunque se trata de una labor extensa, el trabajo en equipo facilita su desarrollo.

La actividad concluirá en la Villa Olímpica, donde los menores disfrutarán de inflables, pintacaritas y un almuerzo.