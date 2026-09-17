30 ticos deben enfrentar la justicia en otros países por tema de drogas

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Treinta costarricenses deben enfrentar la justicia en otros países como sospechosos de tráfico internacional de drogas, según informaron las autoridades judiciales.

Ya se han dictado 17 sentencias para que viajen, sobre todo a los Estados Unidos, y 13 más esperan una resolución por parte de los tribunales correspondientes.

Los casos evidencian la creciente participación de costarricenses en redes de narcotráfico internacional, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la cooperación con otros países para combatir este delito.