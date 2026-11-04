30 mil pagos de marchamo se realizaron en tres días

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Un total de 30.479 pagos del marchamo 2027 se realizaron en tres días, según el corte más reciente del Instituto Nacional de Seguros (INS).

El cobro salió el lunes y más de tres millones de personas han consultado el monto. El 3 de noviembre las consultas sumaron 555.259, mientras que este 4 de noviembre alcanzaban 38.170.

En esta ocasión se incorpora por primera vez el marchamo digital para los vehículos con parabrisas. Los conductores recibirán su derecho de circulación en formato digital y usarán una etiqueta con vida útil de hasta 10 años.

Recordemos que el Marchamo Digital fue adjudicado en julio de 2025, con la adquisición de 1.600.000 etiquetas a un costo de 1.200 colones cada una.

Las etiquetas llegaron al país en agosto de 2026 y el cambio aplica solo a vehículos con parabrisas, mientras las motocicletas y los equipos especiales mantienen el marchamo tradicional.

Cabe señalar que para los vehículos nuevos sin placas, el pago estará disponible una vez que el registro entregue el AGV.

El tiempo de cancelar el derecho de circulación sin multas ni recargos es hasta el 31 de diciembre.