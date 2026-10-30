3 figuras de Cartaginés podrán volver al 11 titular ante San Carlos

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

El Cartaginés regresará este domingo a su casa, el Estadio José Rafael Fello Meza, cuando reciba a San Carlos a las 11 de la mañana, y podrá contar con el delantero José “El Tepa” González, el volante Claudio Montero y el zaguero José Luis Quirós, ausentes del juego ante Olimpia por sanción en Concacaf.

Todo hace indicar que al menos esos tres cambios tendrá el cuadro de la vieja metrópoli para buscar los tres puntos y mantenerse en pie de lucha por el liderato del torneo, en un partido que el propio equipo califica como bravo y que puede decidir muchas cosas, ante el mejor visitante de la liga actualmente.

Las entradas para el choque se venden en el sitio cscartagines.com/boletería y en las oficinas del club con precios entre los 3.000 y los 15.000 colones.