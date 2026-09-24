3 de cada 10 familias están catalogadas en vulnerabilidad financiera

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Tres de cada diez familias están catalogadas en vulnerabilidad financiera, según los datos dados a conocer por las autoridades.

La situación se debe a factores como pocos ingresos, falta de estudios y ausencia de ahorro, lo que provoca que estas familias entren en una etapa de riesgo para sus finanzas personales.

El informe evidencia la necesidad de implementar políticas públicas que fortalezcan la educación financiera y generen oportunidades de empleo que permitan a los hogares salir de esta condición de vulnerabilidad.