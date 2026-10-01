Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Un total de 28 homicidios en 15 días en el Caribe Norte se registró tras la nueva muerte de un adolescente que marcó el crimen número 28 en ese período.

Asimismo, la oleada de homicidios y balaceras en los últimos días mantiene en alerta a las autoridades de la zona.

Por consiguiente, la muerte de un adolescente se suma a la cifra de 28 homicidios contabilizados en 15 días en el Caribe Norte.

Osman Chacón, director regional de Fuerza Pública, indica que “estamos en coordinaciones con lo que es el Organismo de Investigación Judicial para ver cuál va a ser la dirección funcional”.