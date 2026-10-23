26 mil tarjetas de crédito salen a circulación cada mes

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Las tarjetas de crédito continúan ganando terreno entre los costarricenses, ya que cada mes salen a circulación unas 26 mil tarjetas de crédito.

Los datos del Banco Central evidencian que en un año más ticos solicitaron este producto financiero para un crecimiento total de 318.600 en un año del 2024 al 2025, lo que significa un promedio mensual de 26.550 tarjetas y unas 872 cada día.

Muchos consumidores prefieren ahora el crédito por los programas de fidelización, beneficios como puntos o devolución de efectivo, así como la tasa cero y millas.

Aunque existen altos niveles de endeudamiento y dependencia de la tarjeta en muchos hogares, y la falta de planificación financiera ha provocado que los consumidores dependan de este producto crediticio y se vean afectados.

En el país circulan más de 3,4 millones de tarjetas de crédito administradas por la banca estatal, cooperativas, banca privada y más, y expertos indicaron que las entidades cada vez dan más beneficios y planes de lealtad.