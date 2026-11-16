Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Un total de 242 mil personas en el país vive en pobreza extrema, equivalente al 4,5 % de la población nacional, según la Encuesta Nacional de Hogares 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que indica que esos hogares no logran cubrir sus necesidades básicas.

El ingreso promedio de una familia en pobreza extrema alcanza los 109 mil colones mensuales, mientras que en condición de pobreza llega a 215 mil colones, lo que se traduce en carencias en vivienda, educación y salud.

El estudio también determina que el 15,4 % de los hogares del país está en pobreza y que estas familias dependen en su gran mayoría del dinero que les transfieren familiares en el extranjero o de las ayudas del Estado costarricense.