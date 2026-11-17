Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

Un total de 242 mil personas en el país viven en condición de pobreza extrema, lo que equivale a un 4,5 por ciento de la población nacional.

Estas familias tienen grandes dificultades para cubrir sus necesidades básicas, ya que en promedio generan 109 mil colones mensuales en ingresos.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los hogares más vulnerables dependen en un gran porcentaje de las ayudas que les da el Estado o del dinero que les transfieren familiares.