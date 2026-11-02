241 mil personas ganan menos del salario mínimo

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

El Ministerio de Trabajo endurecerá las fiscalizaciones ante las 241 mil personas que ganan menos del salario mínimo en el país.

La titular de esa cartera, Mercedes Flores, anunció una campaña para que empleadores y trabajadores conozcan el salario mínimo y su importancia.

Flores indicó que la inspección implementará acciones de seguimiento para monitorear la efectividad de esta campaña.

La funcionaria señaló que el tema del salario mínimo tiene un impacto importante en el combate a la pobreza.

Según explicó, no solo se trata de perseguir a los incumplientes, sino también de capacitar e informar a la población.

La ministra enfatizó que la campaña difundirá el salario mínimo de cada ocupación y la importancia de respetarlo.