24 de 29 detenidos en operación contra el crimen organizado en el Caribe ya están en libertad

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

De los 29 detenidos en la Operación Portus, un megaoperativo contra el crimen organizado ejecutado el 9 de octubre en el Caribe, 24 imputados quedaron en libertad tras la audiencia de medidas cautelares, entre ellos un sujeto de apellidos Vargas Marín, conocido con el alias de “Salchichón”.

De acuerdo con la tesis de la Policía Judicial y la Fiscalía, este individuo figuraba como el segundo al mando de la estructura, a la cual se le investiga por robo de contenedores, sustracción de combustible, narcotráfico y dos homicidios ocurridos en Limón.

La Fiscalía anunció que apelará la decisión del juzgado penal de dejar en libertad a la mayoría de los sospechosos, al considerar que figuras como “Salchichón” poseen un amplio historial delictivo que incluye su detención en 2020 por liderar asaltos a contenedores.