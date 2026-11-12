Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El 2027 se perfila como un año sumamente seco, con un mayor impacto en el recurso hídrico que podría afectar a cerca de 300.000 personas, principalmente en la región del Pacífico Norte.

De acuerdo con la experta en recurso hídrico Paola Vidal, esta condición podría asemejarse a una de las peores sequías desde el periodo hidrológico 2014-2015, ya que la coincidencia de un fenómeno del Niño muy fuerte con la época seca reducirá drásticamente la disponibilidad en las fuentes subterráneas de zonas con marcada estacionalidad, como la Chorotega y el Pacífico Central.

La situación se agrava porque, según datos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), durante este 2026 llovió 2.600 millones de litros menos, un déficit que equivale a 260.000 camiones cisterna y que se sumará a un verano en el que las temperaturas podrían rondar entre los 35 y 40 grados Celsius durante cinco meses.