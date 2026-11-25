Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Alrededor de 200.000 trabajadores independientes se encontraban en condición de morosidad con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pese a que cerca de 450.000 están registrados en la institución.

Ante esta situación, la entidad analiza nuevas alternativas para facilitar el pago de cuotas y lograr que más personas se mantengan al día.

La inestabilidad de los ingresos es uno de los principales obstáculos para este sector. Algunos trabajadores cotizan durante ciertos meses, pero dejan de hacerlo cuando enfrentan dificultades económicas.

Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, describió esta situación como un comportamiento intermitente. “Ellos vienen y van, son intermitentes, es como un semáforo”, explicó.

Además, la institución reconoce que las condiciones laborales de quienes trabajan por cuenta propia no siempre permiten mantener aportes constantes.

Por eso, Taylor señaló que el sistema debe ofrecer soluciones a las personas que tienen actividades parciales o carecen de un empleo fijo. “No es porque no quieran, muchas veces es porque no tenemos nosotros tampoco las herramientas”, afirmó.

En consecuencia, la CCSS evalúa opciones de pago más flexibles y mecanismos que respondan a las necesidades de los trabajadores independientes.

La intención es facilitar el acceso a los servicios de salud, reducir la morosidad y fortalecer los ingresos de la institución mediante el cumplimiento de las cotizaciones.