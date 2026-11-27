Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Unos 200 funcionarios encubiertos de Tributación ejecutaron un operativo especial de control en comercios durante este Viernes Negro.

El despliegue se realizó en distintos puntos del país, tanto en San José como en las demás zonas y los funcionarios realizaron compras sin identificarse para verificar si el negocio emite el tiquete electrónico o consulta si el cliente desea factura electrónica.



El objetivo es constatar que el impuesto pagado por los compradores quede reflejado en la declaración o en los comprobantes electrónicos, y así verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Así lo explicó el viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal quien detalló el mecanismo del operativo.

Las inspecciones también verifican que los precios se informen correctamente y que el descuento se aplique tal como se anuncia en la vitrina.



Los inspectores revisan que un descuento de 40 % se aplique en toda la tienda y que, cuando se anuncia “hasta un 40 %”, la mercadería esté claramente señalada según el porcentaje que le corresponde, así lo indicó Cynthia Zapata, director apoyo al consumidor MEIC.

También se verifica que las garantías no se reduzcan solo porque el artículo esté en oferta o promoción.

Por otro lado, la Policía de Tránsito mantuvo un operativo en 30 puntos de fuerte afluencia vehicular.



El director de la Policía de Tránsito, Erick Calderón, informó que a esa hora se habían atendido cerca de 60 colisiones, 12 de ellas solucionadas entre los conductores, y que unas 10 permanecían pendientes.

“Vamos a seguir aproximadamente hasta las 10 de la noche, que es la proyección que tenemos, pero si hay que continuar, se continúa sin ningún problema”, declaró.