19 pacientes están hospitalizados por COVID-19

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social reporta un total de diecinueve pacientes hospitalizados a causa del COVID-19 en el país.

Asimismo, la institución confirmó el fallecimiento de dos personas a causa de esta enfermedad en el último período reportado.

“Conforme un virus pandémico se vuelve estacional se integra con el resto de los virus. Lo mismo pasó con la pandemia del 2009 de la influenza H1N1, porque el virus se vuelve una gripe más”, explicó Juan Carlos Venegas, epidemiólogo de la CCSS.

El experto recomienda a la población mantener actualizado el esquema de vacunación.

Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica para dar seguimiento a la evolución de los casos en el territorio nacional.