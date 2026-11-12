Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Un total de 18 años separan al jugador más joven del más veterano en la convocatoria de La Sele, un plantel que tiene un promedio de edad de 26 años bajo el mando de Bryan Ruiz. Kenai Mairi, de 20 años, es el futbolista más joven del grupo, mientras que Celso Borges es el más veterano, en una lista donde también destacan jóvenes como Jean Paul Ruiz y Jean Mauro Morera, de 21 años, junto a Abraham Madrid y Kenjiel Michel.

El estratega busca darle espacio a esta nueva generación de forma paulatina, por lo que nueve de los 23 convocados originales tenían menos de 23 años, aunque mantiene a figuras de experiencia como Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas para guiar el proceso.

Además de los jugadores que ya suman minutos, futbolistas como Byron Mora, Jean Mauro Moreira y Diego Mesén buscarán debutar con la selección mayor, al tiempo que jugadores como Andrés Soto aprovechan los consejos de un técnico que conoce su posición porque también jugó ahí.