14 nuevos centros de carga rápida se instalarán en 2027

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) proyecta la instalación de 14 nuevos cargadores rápidos durante el 2027, con lo que cerrará ese año con 37 centros de carga en su zona de concesión.

La empresa finalizará el 2026 con un total de 23 centros, según detalló Parmenio Barrantes, de la CNFL, quien explicó que el crecimiento de vehículos eléctricos impulsa la ampliación de la red.

De acuerdo con la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica, en lo que va del año se contabilizan 11.377 vehículos nuevos, y se proyecta que el país cerrará el 2026 con 49.000 vehículos eléctricos.

Actualmente la compañía cuenta con centros de carga en sectores como Escazú, Tibás, Curridabat, Belén, Uruca y San Rafael de Alajuela.