11 estadounidenses fueron estafados con un retiro espiritual

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Un total de 11 estadounidenses habrían sido estafados con la promesa de un paraíso en Costa Rica mediante un retiro espiritual en Platanillo y Barú de Pérez Zeledón.

Asimismo, el OIJ realizó allanamientos esta mañana como parte de la investigación por estos hechos.

Por consiguiente, los 11 estadounidenses estafados con un retiro espiritual en Platanillo y Barú de Pérez Zeledón motivaron los allanamientos del OIJ.

Michael Soto, Director del OIJ, informa que “esto es una causa por estafa, donde por redes sociales se le vendía a personas estadounidenses un período de larga estancia en un lugar paradisíaco”.