11 costarricenses detenidos por ICE llegaron al Juan Santamaría

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Llegaron al Aeropuerto Juan Santamaría 11 costarricenses detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), según confirmó el reporte oficial del vuelo procedente de Estados Unidos.

“No cometimos un delito para que nos castigaran como nos castigaron a nosotros”, indicó Ulises Cerdas, deportado del territorio estadounidense. Asimismo, aseveró que a los detenidos se les colocaban inyecciones.

En el mismo vuelo llegó el cuerpo de Carlos Marchena, quien falleció bajo custodia del ICE, lo que confirma el traslado de los restos.

La llegada de los detenidos y del cuerpo marca un nuevo capítulo en el proceso de repatriación de costarricenses bajo custodia migratoria.