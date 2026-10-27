107 menores de edad atendidos por quemaduras en lo que va de este 2026

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Un total de 107 menores de edad han sido atendidos por quemaduras en lo que va de este año en el Hospital Nacional de Niños. El 80% de los casos ocurrieron en el hogar, muchos por líquidos calientes.

Galenos del hospital afirmaron que a este tipo de situaciones no se les puede llamar accidentes. Esto se debe a que siempre existe la posibilidad de hacer prevención en la seguridad dentro del hogar.

Carlos Siri Adema, médico especialista del centro, explicó el primer paso clave ante una emergencia: enfriar con agua corriente de 10 a 15 minutos. “Entre más rápido hagamos esa acción, el pronóstico va a ser mucho mejor”, señaló.