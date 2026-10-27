(FOTOS) OIJ expone el rostro de las 10 personas más buscadas en Costa Rica

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló los rostros de las 10 personas más buscadas en Costa Rica, quienes tienen órdenes de captura activas.
La Sección de Capturas solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a estos requeridos, quienes deben cumplir diferentes condenas por delitos graves.
Entre los delitos por los que fueron sentenciados figuran homicidio calificado, transporte y venta de drogas, violación, abusos sexuales y robo agravado.
El OIJ solicita que cualquier información sobre estas personas se comunique de forma confidencial al 800-8000645 o mediante WhatsApp al 88000645.
La institución recuerda que estos canales permiten aportar información que facilite la ubicación de los requeridos.
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