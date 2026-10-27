(FOTOS) OIJ expone el rostro de las 10 personas más buscadas en Costa Rica

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló los rostros de las 10 personas más buscadas en Costa Rica, quienes tienen órdenes de captura activas.

La Sección de Capturas solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a estos requeridos, quienes deben cumplir diferentes condenas por delitos graves.

Estas son las 10 personas más buscadas

Entre los delitos por los que fueron sentenciados figuran homicidio calificado, transporte y venta de drogas, violación, abusos sexuales y robo agravado.

Yeremy Josué Romero Mora: 20 años por homicidio calificado. Ariel Felipe Algaba García: 8 años por transporte de drogas. Luis Leonardo Valverde Vega: 10 años pendientes por violación. Hillary Dayanna Briones García: 5 años y 4 meses por posesión de drogas. Samuel Esteban Mercado Espinoza: 8 años por posesión y transporte de drogas. Nicolás Durán Masís: 8 años por venta de drogas. Marlon Mayorga Useda: 5 años por robo agravado. Jeiner Ulate Molina: 6 años y 6 meses por venta de drogas. Yeikol Moisés Porras Camacho: 5 años por robo agravado. Luis Fernando Torres Cárdenas: 10 años por abusos sexuales contra una persona menor de edad.

OIJ pide ayuda para ubicarlos

El OIJ solicita que cualquier información sobre estas personas se comunique de forma confidencial al 800-8000645 o mediante WhatsApp al 88000645.

La institución recuerda que estos canales permiten aportar información que facilite la ubicación de los requeridos.

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