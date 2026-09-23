10 personas lo perdieron todo en voraz incendio en Cartago

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Diez personas lo perdieron todo en un voraz incendio que afectó una estructura de tres pisos en Cartago, en una emergencia que movilizó a los cuerpos de bomberos y de rescate.

Los vecinos señalaron que en apariencia la emergencia pudo haber sido provocada, por lo que las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del fuego que consumió el inmueble.

Los afectados recibieron atención de los cuerpos de emergencia y fueron trasladados a un sitio seguro, mientras se evalúan los daños materiales y se define el apoyo que se brindará a las familias que perdieron sus pertenencias.