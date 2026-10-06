10 lugares registraron récords de temperatura máxima

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) registró récords de temperatura máxima en 10 lugares de Costa Rica, esto durante el mes de setiembre de 2026.

10 estaciones alcanzaron la temperatura más alta registrada para un mes de setiembre.

¿Cuáles son los lugares con récords de calor?

El Corral, Palo Verde (Bagaces): 39.5 °C, el 23 de setiembre.

Santa Cruz (Santa Cruz): 37.9 °C, el 14 de setiembre.

Aerop. Internacional Daniel Oduber (Liberia): 37.1 °C, el 18 de setiembre.

Paquera (Puntarenas): 37.1 °C, el 10 de setiembre.

UTN, Balsa Atenas (Atenas): 35.5 °C, el 18 de setiembre.

Río Claro (Golfito): 35.5 °C, el 17 de setiembre.

Finca San Rafael (Sarapiquí): 35.5 °C, el 23 de setiembre.

Comando Los Chiles (Los Chiles): 35.3 °C, el 23 de setiembre.

Santa Bárbara (Santa Barbara): 32.5 °C, el 04 de setiembre.

Chirripó (Pérez Zeledón): 19.6 °C, el 12 de setiembre.

Datos

Todas las estaciones analizadas cuentan con series de datos de más de 10 años.

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