10 familias nicaragüenses fueron desalojadas de precario

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Un total de 10 familias nicaragüenses fueron desalojadas del precario Gracias a Dios, ubicado en Sagrada Familia, debido al riesgo de derrumbes en la zona.

Las autoridades tomaron la decisión de evacuar a los habitantes ante la amenaza que representa la inestabilidad del terreno para sus vidas y bienes.

La situación deja a las familias desalojadas en una condición vulnerable, mientras se evalúan las opciones de reubicación por parte de las instituciones competentes.

Al respecto, el alcalde de San José, Diego Miranda, informó que la mayoría de las familias desalojadas están precalificadas para acceder al proyecto de vivienda que se construye en la zona.

Sin embargo, explicó que algunas no cumplen con los requisitos establecidos para recibir una vivienda, entre ellas, personas que no residen permanentemente en el sector. “Eso ya está en un proceso, digamos, final de calificación de esas familias”, remarcó.