El régimen de zonas francas continúa su expansión en Costa Rica, ofreciendo remuneraciones que duplican el promedio nacional y garantizando beneficios adicionales como cobertura de seguros, facilidades de transporte y programas de capacitación profesional, lo que fortalece la estabilidad laboral de miles de costarricenses.

Este modelo de empleo no solo impulsa la economía local, sino que también establece un estándar elevado en términos de compensación integral y desarrollo de capital humano en el sector privado del país.